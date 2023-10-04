Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей
Свежие фото певца насторожили поклонников.
Исполнитель песни «Позови меня в ночи» был в девяностые одним из самых популярных артистов страны. Хиты Влада Сташевского звучали едва ли не из каждого утюга, а его клипы крутили по всем каналам. Но уже в нулевых певец перестал выступать. Многие считали причиной исчезновения несложившиеся отношения с продюсером Юрием Айзеншписом и неудавшийся брак. А проблемы с алкоголем только усугубили ситуацию.
Уже в начале следующего года Сташевскому исполнится 50. Хотя в рядах первых звезд шоу-бизнеса его не встретишь, артист продолжает работать и регулярно вступает на ретроконцертах. Параллельно Влад занимается собственным бизнесом.
Со спиртными напитками певец завязал, заменив их зеленым чаем. Однако фанаты переживают за Сташевского: по мнению публики, мужчина выглядит нездоровым.
«Выглядит так, словно серьезно болеет», «Когда-то Влад был сердцеедом», «Как жаль, что все так обернулось», — пишут в Сети поклонники звезды 90-х.