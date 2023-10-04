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Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей

4 октября 2023 17:45
Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей

Свежие фото певца насторожили поклонников.

Исполнитель песни «Позови меня в ночи» был в девяностые одним из самых популярных артистов страны. Хиты Влада Сташевского звучали едва ли не из каждого утюга, а его клипы крутили по всем каналам. Но уже в нулевых певец перестал выступать. Многие считали причиной исчезновения несложившиеся отношения с продюсером Юрием Айзеншписом и неудавшийся брак. А проблемы с алкоголем только усугубили ситуацию.

Уже в начале следующего года Сташевскому исполнится 50. Хотя в рядах первых звезд шоу-бизнеса его не встретишь, артист продолжает работать и регулярно вступает на ретроконцертах. Параллельно Влад занимается собственным бизнесом.

Со спиртными напитками певец завязал, заменив их зеленым чаем. Однако фанаты переживают за Сташевского: по мнению публики, мужчина выглядит нездоровым.

«Выглядит так, словно серьезно болеет», «Когда-то Влад был сердцеедом», «Как жаль, что все так обернулось», — пишут в Сети поклонники звезды 90-х.

Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей
Фото: кадр из клипа «Влад Сташевский - Любовь здесь больше не живет» (1994), соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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