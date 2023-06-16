Его отшила Бузова, а он нашел себе получше: пухляш из «Дома-2» отхватил красотку

Евгений Абузяров прославился на всю страну, когда принял участие в шоу «Дом-2». Именно он был одним из первых участников проекта и пытался построить любовь сначала с Еленой Берковой, а после с Ольгой Бузовой. Но никто из девушек не ответил ему взаимностью, поэтому Евгений покинул проект.

Звезда «Дома-2» решил не возвращаться в шоу-бизнес, а заняться собственной карьерой и внешностью. Он отправился в тренажерный зал, где избавился от лишних килограммов, женился на возлюбленной Алине и воспитывает с ней двух дочек.

Поклонники знаменитости активно поддерживают его. В социальных сетях они осыпают Абузярова комплиментами, отмечая, как сильно он изменился со времен телестройки. Теперь, как уверены пользователи Сети, Евгений похож на голливудского актера, а его красавица-жена точно затмит бывших избранниц из «Дома-2».