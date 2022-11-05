Его обожали все в СССР: на чьей могиле стоит самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище похоронено множество знаменитых людей – политики, писатели, ученые, артисты. Не исключением стал и Вячеслав Тихонов. Актер ушел из жизни в 2003 году, а спустя 3 года после его ухода на могиле установили невероятно красивый памятник, который считается самым дорогим на кладбище.

Установка монумента обошлась в 5 миллионов рублей – помогли спонсоры, коллеги и многочисленные поклонники звезды. Автором памятника стал Алексей Благовестный, а саму работу выполнили итальянские мастера.

Надгробие выполнено в библейском тематике, а на постаменте красуется фигура Тихонова, высота которой соответствует реальному росту покойного артиста – 185 сантиметров. Фоном для композиции служит барельеф, созданный по мотивам картины Леонардо да Винчи «Поклонение Волхвов».