Его обожали все дети в СССР: клоун Андрюша перед смертью совсем сдал

Новость о смерти Андрея Николаева стала шоком для россиян. Ранее артист опроверг слухи о своей госпитализации, которые оказались чистой правдой.

Клоун Андрюша попал в больницу 12 августа. Медики диагностировали у него желтуху и коронавирус. Врачи настаивали на срочной операции, но артист от хирургического вмешательства наотрез отказался.

Профессор ГИТИСа пытался скрыть от всех правду о плохом самочувствии. Но факт остается фактом: перед смертью Николаев совсем сдал. Он вышел на связь с журналистами, но вдаваться в подробности о состоянии здоровья не захотел.

Пресс-служба Росгосцирка подтвердила новость о кончине артиста, над которым когда-то смеялись все дети Советского Союза. Точная дата церемонии прощания, на которой поклонники и близкие знаменитости смогут проводить его в последний путь, пока не сообщается.