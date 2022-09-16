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Его ненавидели в СССР: «Рабыня Изаура» для Рубенса ди Фалку оказалась роковой

16 сентября 2022 15:00
Его ненавидели в СССР: «Рабыня Изаура» для Рубенса ди Фалку оказалась роковой

Проект повлиял на жизнь и карьеру артиста.

Мыльная опера «Рабыня Изаура» стала одним из главных иностранных сериалов для советского зрителя. Миллионы человек не могли оторваться от экранов, наблюдая за отношениями рабовладельца Леонсио и Изауры дус Сантус. При этом многие не скрывали, что деспотичный Леонсио в исполнении Рубенса ди Фалку не входил в число их любимых героев.

К выходу знаменитого проекта ди Фалку уже был национальной бразильской звездой. Он принял участие во множестве проектов и полюбился местным зрителям. Роль же Леонсио стала для него самой успешной. Дело в том, что именно «Рабыню Изауру» начали показывать в других странах, поэтому о таланте актера узнал весь мир. При этом зрители не влюбились в работорговца. Многие считали, что артист и в жизни отличается ужасным характером и деспотично относится ко всем вокруг.

Его ненавидели в СССР: «Рабыня Изаура» для Рубенса ди Фалку оказалась роковой

На долгие годы за ди Фалку закрепилась не самая лучшая репутация. После этого он принял участие во многих сериалах, но именно это шоу в итоге оказалось роковым для его карьеры. Дело в том, что последней ролью, которой он поставил точку на своем творческом пути, стал ремейк «Рабыни Изауры». В новой версии проекта артист исполнил роль командора Алмейды, отца Леонсио, который тоже не отличается дружелюбием.

Фото: Кадр из фильма «Рабыня Изаура» 1976-1977, кадр из фильма «Рабыня Изаура», 2004-2008
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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