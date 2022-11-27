Его ненавидела вся страна: как сейчас выглядит и вынужден жить Яббаров из «Дома-2»

Развелся с женой и почти не участвует в воспитании сына.

Илья Яббаров был одним из самых скандальных участников «Дома-2». Звезда телестройки то и дело оказывался в эпицентре грязных историй и не следил за своим языком. Так, однажды он заявил, что шоу смотрят нездоровые люди, которые ничего не добились в жизни, чем оскорбил поклонников программы.

В 2019 году на свет появился сын Яббарова Богдан от другой участницы телестройки, Алены Рапунцель. Пара рассталась еще до рождения ребенка, поэтому молодая мама не стала вписывать горе-папашу в свидетельство о рождении сына.

Другой любовью Яббарова стала Настя Голд, вместе с которой скандалист покинул проект. Правда, спустя год пара развелась.

Илье Яббарову уже 37 лет. Экс-участник «Дома-2» мечтал о карьере шансонье, но не срослось. Не приносит желаемых доходов и бизнес Яббарова по производству каминов.