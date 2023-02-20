Его ненавидела целая страна: ужаснетесь, каким этот красавчик был в юности (фото)

Филип Виграц проснулся знаменитым после того, как на экраны вышел фильм «Чарли и шоколадная фабрика». В культовом проекте артисту досталась весьма запоминающаяся роль. Он воплотил толстого мальчика Августа Глупа, один только вид которого вызывал у зрителей отвращение.

Тогда юного актера ненавидела целая страна — такой отталкивающий образ ему удалось создать. Однако с тех пор прошло вот уже 17 лет, и Виграц сильно изменился.

Впоследствии немецкий актер засветился в ряде других проектов, но в итоге оставил кинематограф. Сегодня Филипу 29 лет, и, надо признать, он стал настоящим красавчиком и мачо. Актер отрастил длинные волосы и заметно похудел — от того самого пухляша не осталось и следа.

Что же касается карьеры, то остается только гадать, чем занимается Виграц в настоящий момент. Известно, что ранее он зарабатывал на жизнь тем, что работал в IT-индустрии.