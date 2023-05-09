Его ненавидел весь Союз, а он был добрейшим человеком: чего вы не знали об Андрее Файте

Андрей Файт прославился как главный злодей отечественного кино. Он исполнял роли в детских сказках, военных и драматических фильмах, неизменно перевоплощаясь лишь в отрицательных персонажей. При этом мало кто из поклонников знал, каким в жизни был прославленный артист.

Дело в том, что Файт настолько хорошо играл антагонистов, что публика была уверена: артист и дома не отличается дружелюбием. Однако на самом деле все было совершенно иначе. Звезда экрана был прекрасным собеседником и душой компании, а его добрая улыбка располагала к себе. Как отмечали близкие, при личном общении он был совсем другим человеком, полной противоположностью своих образов.

Пользовался он популярностью и у женщин. За годы жизни он был дважды женат. Первой его супругой стала прославленная актриса Галина Кравченко, а второй — Марина Брилинг. Вместе с ней артист воспитал сына Юлия, который также связал свою жизнь с искусством и стал режиссером.