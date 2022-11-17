Его ненавидел весь мир: посмотрите, что стало с Рамси из «Игры престолов»

От имени Рамси у фанатов «Игры престолов» до сих пор стынет кровь в жилах. Ему желали самой мучительной смерти за все злодеяния. В реальной жизни Иван Реон, убедительно сыгравший маньяка Болтона, считается его полной противоположностью.

Британский актер прославился после выхода сериала «Отбросы». Реон исполнил роль застенчивого парня, обладающего сверхспособностями. Однако после яркого перформанса в «Игре престолов» Иван предпочел играть плохих парней. Он до сих пор востребован, но его работы известны больше в Британии.

Рамси неоднократно попадал в списки самых ярких злодеев сериала и превзошел даже самого короля Джоффри. Однако коллеги отзываются об актере как о доброжелательном и приятном человеке. Кстати, Реон не только играет в кино, он еще прекрасно поет и сочиняет лирические песни.

Иван состоит в отношениях с актрисой Зои Грисдейл, которая четыре года назад родила от него сына. С момента выхода хитового шоу актер изменился. Он отрастил бороду, из-за чего стал выглядеть старше.