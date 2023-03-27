Его не узнать: как выглядел в юности Куравлев (фото)

Леонид Куравлев известен любителям кино по десяткам ярких ролей у самых прославленных советских режиссеров. Он успел поработать с Александром Миттой, Львом Кассилем и другими постановщиками, а за годы творческого пути снялся в 211 проектах. Однако мало кто из поклонников знает, с какой роли началась карьера знаменитости.

Так, уже в 22 года Куравлеву удалось поработать с Андреем Тарковским и Александром Гордоном. Режиссеры снимали свою курсовую работу, военный фильм «Сегодня увольнения не будет...», где выделили небольшую роль для артиста.

В кадре он появляется в образе солдата-сапера Морозова. В молодом артисте с трудом узнается легенда советского экрана: молодой Куравлев может похвастаться эффектной внешностью и совсем не похож на себя в зрелом возрасте.

Работа с Тарковским стала прекрасным стартом карьеры артиста. Уже спустя два года он появился в картине «Мичман Панин», а мелодрама «Когда деревья были большими», вышедшая еще через год, сделала его звездой.