Его не узнать: как выглядел Николай из фильма «Москва слезам не верит» незадолго до смерти

Бориса Сморчкова зрители помнят по роли супруга Тоси в фильме «Москва слезам не верит». Пересматривая его последние работы в кино, на глаза наворачиваются слезы — так переменился актер.

Морщинистый седовласый мужчина с носом-картошкой и огромными брылями на щеках — не таким помнят зрители Бориса Федоровича. Однако именно таким он предстает в сериале «Судебная колонка» и в фантастическом боевике «Запрещенная реальность». От прилежного трудяги с красивой ямочкой на подбородке из оскароносной картины Меньшова не осталось и следа. Тяжелый взгляд исподлобья и губы, сложившиеся с годами в две тонкие ниточки — как это все не похоже на Николая!

На лице артиста — следы пагубной привычки. Еще в 1990-е, переживая расставание с любовью всей своей жизни, Сморчков начал выпивать. В последнее время ему доставались малозначительные эпизодические роли старичков, но сниматься он не переставал. Артист умер во сне в 2008 году.