Его не узнать: ахнете, увидев исполнителя хита What Is Love спустя столько лет

Композиция What Is Love немецкого музыканта Haddaway увидела свет в 1993 году. Практически мгновенно песня стала хитом, и уже через год число ее проданных копий превысило два с половиной миллиона копий.

С того времени песня только увеличивает свою популярность. Haddaway смог возглавить десятки чартов по всему миру, а трек прозвучал, например, в комедии «Ночь в Роксбери» с Уиллом Ферреллом в главной роли.

Не теряет популярности What Is Love и сегодня. Нестор Хаддавэй продолжает гастролировать со своим хитом, собирая полные стадионы. Фанаты же уверены, что 58-летний артист выглядит так же эффектно, как и на пике своей карьеры, хотя полностью сбрил волосы. Музыкант может похвастаться спортивной фигурой, а его социальные сети ломятся от комплиментов.