Его не устают благодарить: что стало с советским Томом Сойером

Федор Стуков в первой половине 80-х был одним из самых известных маленьких актеров в СССР. Рыжеволосого мальчика случайно на улице заметила сотрудница «Мосфильма» и пригласила его с мамой на кастинг. В 1979 году он появился в ленте «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». А уже через 2 года поработал с Никитой Михалковым. Тот как раз искал девочку на роль Иришки в картину «Родня», но не мог найти подходящую актрису. Маленький Федя прекрасно справился с женским образом, за что даже получил прозвище Фекла.

В том же 1981 году он сыграл главную роль в советской экранизации «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна» в паре с Владиславом Галкиным. За этим последовало участие Стукова в таких фильмах, как «Руки вверх!», «Остров сокровищ», «Пеппи Длинныйчулок». По мере взросления Федор появлялся на экранах все реже и реже.

Сейчас советский Том Сойер, которому в этом году исполняется 50 лет, почти не снимается в кино. В соцсетях зрители не устают благодарить его за работу. Федор стал кинорежиссером и продюсером: он выпустил популярные сериалы «Восьмидесятые», «Физрук», «Адаптация», «Ивановы-Ивановы» и «Дылды».