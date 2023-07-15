Его называют секс-символом российских домохозяек, но он абсолютно одинок: обомлеете, о ком речь

Петр Рыков — известный актер, но свою карьеру начинал как манекенщик. Звезда отечественного кинематографа в юности был невероятно красив. Впрочем, 41-летний артист и сегодня мегапривлекателен.

Не зря же его называют главным секс-символом российских домохозяек. Несмотря на свой успех у противоположного пола, актер до сих пор остается холостяком, что немало удивляет публику. Рыков не любит вдаваться в подробности личной жизни, чем только провоцирует разные слухи. В одном из интервью он все же сделал исключение и пролил свет на главную причину своего одиночества.

Звезде на раз приписывали романы с коллегами по цеху, но его сердце все еще свободно. Рыков уверяет, что пока он не созрел для серьезных отношений. По словам знаменитости, сейчас его ресурсов хватает только на то, чтобы иметь кошку, но никак не полноценную семью. К тому же актер отметил, что далеко не каждая женщина вытерпит его скверный характер.