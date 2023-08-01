Его называли внебрачным сыном: никто не ожидал, что Александр Леонтьев умрет молодым

Многие до сих пор не верят словам артиста.

Певец Александр Леонтьев, более известный под фамилией Богданович, скончался в 2021 году от цирроза печени. Артист запомнился не своим талантом и творчеством, а якобы близким родством с Валерием Леонтьевым.

Эти подозрения возникли не на пустом месте. Во-первых, Александр носил по паспорту фамилию Леонтьев. Во-вторых, он долгие годы сотрудничал с Казановой отечественной эстрады. В-третьих, артист сам не раз говорил, что он внебрачный ребенок Валерия Яковлевича.

Кроме того, внешне Александр очень похож на своего именитого наставника: смуглая кожа, карие глаза, темные волосы. Поэтому слухам об их родстве с легкостью верили.

«Внебрачный сын» долгие годы работал помощником Леонтьева. Многие считали, что через связи эпатажного артиста Александр хотел пробиться на эстраду, но не сложилось. Богданович так и не стал востребованным, что толкнуло его в объятия зеленого змия. Из-за алкоголизма Александр скончался в довольно молодом возрасте.

Что касается его родства с Леонтьевым, этот факт отрицали оба, но это еще сильнее будоражило публику. После смерти помощника артист продолжал выступать и не ушел в себя, так что их словам можно верить. Будь Александр его родным сыном, Валерий Яковлевич замкнулся бы в себе.