Его называли советским Лорети, но все изменил случай: куда пропал мальчик с голосом ангела

Сережа Парамонов был настоящей звездой советской сцены. Юный артист покорял слушателей со всего мира своим кристально чистым голосом, а эксперты были уверены, что его ждет светлое будущее и любовь миллионов фанатов. Однако судьба дарования сложилась совершенно по-другому.

Дело в том, что Парамонов, которого активно сравнивали с Робертино Лорети, столкнулся с возрастными изменениями голоса. Мальчик, который жил музыкой и мечтал заниматься лишь пением, понял, что больше не сможет выступать на сцене и погрузился в тяжелую депрессию.

Чтобы справиться с новой жизнью, он начал злоупотреблять алкоголем. Как утверждали его близкие, зависимость Парамонова началась еще в 15 лет, и из-за алкоголя он развелся с первой женой. Главной целью для него стало возвращение на сцену, но у него так и не сформировался взрослый голос из-за постоянных попыток петь в подростковый период.

Однако Парамонов не оставлял своих надежд. Он нередко работал автором музыки и слов, был диджеем на радио, а в конце 90-х подписал договор с Игорем Матвиенко и должен был стать аранжировщиком у «Иванушек International». Однако его мечтам не суждено было сбыться: 15 мая 1998 года музыканта нашли мертвым на полу его ванной. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная многолетним злоупотреблением алкоголем.