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Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать

8 июля 2023 21:00
Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать

В его игру трудно было не влюбиться.

Зрители привыкли к тому, что зачастую на экранах появляются привлекательные актеры с красивыми чертами лица. Но для некоторых ролей специалисты по кастингу специально выбирают не самых симпатичных артистов.

Владимиру Толоконникову посчастливилось сыграть Шарикова в культовой экранизации повести «Собачье сердце». Однако именно этот образ закрепился за ним на долгие годы, из-за чего многие считали его самым уродливым актером СССР. Приплюснутый лоб, большой рот и оттопыренные уши действительно не делали артиста первым красавцем в стране.

Впрочем, со временем черты лица изменились и Толоконников стал похож на обычного старичка с седыми волосами и серьезным взглядом. Одним из последних его проектов стал фильм «СуперБобровы». В этой комедии Владимир Алексеевич сыграл забавного дедушку и вновь влюбил в себя зрителей.

Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать
Фото: Кадр из фильма «Собачье сердце» (1988), кадр из фильма «СуперБобровы» (2016)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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