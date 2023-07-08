Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать

В его игру трудно было не влюбиться.

Зрители привыкли к тому, что зачастую на экранах появляются привлекательные актеры с красивыми чертами лица. Но для некоторых ролей специалисты по кастингу специально выбирают не самых симпатичных артистов.

Владимиру Толоконникову посчастливилось сыграть Шарикова в культовой экранизации повести «Собачье сердце». Однако именно этот образ закрепился за ним на долгие годы, из-за чего многие считали его самым уродливым актером СССР. Приплюснутый лоб, большой рот и оттопыренные уши действительно не делали артиста первым красавцем в стране.

Впрочем, со временем черты лица изменились и Толоконников стал похож на обычного старичка с седыми волосами и серьезным взглядом. Одним из последних его проектов стал фильм «СуперБобровы». В этой комедии Владимир Алексеевич сыграл забавного дедушку и вновь влюбил в себя зрителей.