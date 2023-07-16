Его называли принцем турецкой музыки, а сейчас о нем почти не слышно: как годы изменили Таркана (фото)

Таркану удалось невероятное. Не исполнив ни одной песни на английском языке, он обрел мировую славу. В 90-х хиты артиста звучали из каждого утюга, но время шло, а его популярность угасала.

Особенно певец полюбился в Турции за то, что «осовременил» этническую музыку. Его альбомы продавались огромными тиражами, но в 2010 году исполнитель исчез с радаров.

Принц турецкой музыки вернулся лишь спустя шесть лет, выпустив два диска с промежутком в один год. Он не только работал над новыми пластинками, но и активно выступал, а также строил личную жизнь. Из-за плотного рабочего графика у Таркана возникли серьезные проблемы со здоровьем. После операции он вернулся на сцену и дал концерт в том числе и в Москве.

Однако затем карьера звезды застопорилась: о нем давно ничего не было слышно.

В пандемию, как и другие артисты, Таркан остался без работы. Все свободное время он проводил с близкими: исполнитель женился и вместе с супругой воспитывает дочь Лию. Артист признался, что его приоритеты изменились, и теперь смысл его жизни не музыка, а семья.

Стоит отметить, что с годами певец изменился мало. Он все тот же красавчик с очаровательной улыбкой и добрыми глазами.