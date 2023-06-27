Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)

Борис Быстров прославился сразу же после окончания школы-студии МХАТ. Молодой артист сыграл главную роль в сказке «Волшебная лампа Аладдина», после чего проснулся знаменитым.

Эффектная роль помогла Быстрову заявить о себе. Он покорил публику и своим талантом, и красотой, став мечтой миллионов поклонниц. Однако уже совсем скоро внешность артиста начала меняться. Он очень быстро поправился, а волосы поредели, что заметно сказалось на его популярности.

Но, несмотря на неожиданные перемены и отсутствие былой известности, Быстров все же не оставил профессию. Он продолжает сниматься и занимается дубляжом иностранных фильмов. Например, именно его голосом говорит Майкл Кейн во многих картинах.

Однако зрители уже давно не узнают актера на экранах. Быстрову так и не удалось избавиться от лишнего веса, и образ Аладдина остался лишь в воспоминаниях преданных поклонников.