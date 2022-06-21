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«Его место на шоу о балете»: Цискаридзе поставили на место после провала

21 июня 2022 09:45
«Его место на шоу о балете»: Цискаридзе поставили на место после провала

Коллеги танцора не стали скрывать свое мнение.

Гоген Солнцев прокомментировал свое отношение к работе Николая Цискаридзе в качестве телеведущего. Как оказалось, шоумен не понимает, где танцор находит время на дополнительную работу.

Вот уже несколько месяцев знаменитый артист заменяет Максима Галкина в популярном проекте. При этом Цискаридзе руководит Академией русского балета имени Вагановой и, например, является председателем жюри в проекте «Танцы со звездами». Как отметил Солнцев, подобная работоспособность знаменитости кажется ему странной. Дело в том, что основная работа как ректора академии должна отнимать все время Цискаридзе и не оставлять возможности заниматься чем-то другим.

«Откуда у него время и силы еще вести шоу?.. Ладно бы, Цискаридзе вел шоу о балете — это было бы логично», — рассказывает шоумен в беседе с «Экспресс газетой».

Также собеседник издания отметил, что считает назначение артиста балета ведущим проекта «подозрительным».

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Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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