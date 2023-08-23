Его мечтали снимать лучшие советские режиссеры: ахнете, увидев сына Кустинской

Наталью Кустинскую, которая широко известна зрителям по картине «Три плюс два», постигла в жизни большая трагедия. У нее оказалась непростая судьба.

Артистка родила сына Митю от дипломата Олега Волкова. А потом мальчика усыновил третий супруг Натальи Кустинской космонавт Борис Егоров, он же дал ребенку свою фамилию.

Несмотря на то, что звездная мама была успешна в кино, она не хотела, чтобы сын шел по ее стопам. Однако, когда мальчика увидел Ролан Быков, он уговорил Кустинскую разрешить Мите сняться в его картине «Чучело». Мальчик сыграл главного красавца класса. А на гонорар он купил себе мотоцикл.

Но даже деньги не заставили Митю Егорова идти по стопам матери. Больше он не соглашался на съемки и стал экономистом. Но дальнейшая жизнь звездного мальчика не задалась. Несколько событий подкосили его, и в итоге он попал далеко не в лучшую компанию и трагически погиб.