Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

27 февраля 2026 20:05
Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Реальная жизнь исполнителя роли Хельмута Кольдера из советского фильма выглядит драматичнее многих художественных фильмов.

Многие зрители в сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973) запомнили Хельмута Кольдера — фронтовика-инвалида из гестапо с сердцем героя. Этого персонажа сыграл немецкий актер Отто Меллис, чья собственная биография поражает не меньше экранной.

Режиссер Татьяна Лиознова искала на эту роль настоящего немца. Кандидатуру Меллиса ей подсказали после фильма «Доктор Шлютер» (1966). Важным плюсом стало то, что актер хорошо говорил по-русски — редкость для его поколения. А почему он так владел русским, актер долго скрывал.

Отто Меллис родился в 1931 году в Восточной Померании. В январе 1945-го, когда к региону приближался фронт, его 14-летнего призвали в гитлерюгенд. Мать, напуганная нацистской пропагандой о советских войсках, приняла страшное решение.

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Она подмешала в ужин яд, «чтобы спасти детей от русских солдат». И накормила им и своих сына и дочь, и троих племянников-сирот, которые жилаи на ее попечении. Отто себя в тот день неважно чувствовал, поэтому ел мало. А утром никто не проснулся, кроме него.

Еле живого подростка нашли советские солдаты при зачистке домов. Военврач понял, что это отравление, и успел промыть желудок.

Позже Меллис вспоминал, что к нему отнеслись по-человечески: помогли похоронить родных и оставили при комендатуре. Там он и выучил русский язык.

Спустя годы этот навык привел его на съемки «Семнадцати мгновений весны» и сделал узнаваемым для советских зрителей, пишет дзен-канал CINEMA.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили) «17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили) Читать дальше 3 марта 2026
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов Читать дальше 28 февраля 2026
«17 мгновений весны» пришлось срочно править перед показом в Германии: нашли столько ляпов, что половину сцен пустили под нож «17 мгновений весны» пришлось срочно править перед показом в Германии: нашли столько ляпов, что половину сцен пустили под нож Читать дальше 28 февраля 2026
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых) За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых) Читать дальше 4 марта 2026
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест) У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест) Читать дальше 4 марта 2026
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства Читать дальше 4 марта 2026
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему Читать дальше 4 марта 2026
«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда «Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда Читать дальше 4 марта 2026
Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше