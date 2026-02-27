Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Многие зрители в сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973) запомнили Хельмута Кольдера — фронтовика-инвалида из гестапо с сердцем героя. Этого персонажа сыграл немецкий актер Отто Меллис, чья собственная биография поражает не меньше экранной.

Режиссер Татьяна Лиознова искала на эту роль настоящего немца. Кандидатуру Меллиса ей подсказали после фильма «Доктор Шлютер» (1966). Важным плюсом стало то, что актер хорошо говорил по-русски — редкость для его поколения. А почему он так владел русским, актер долго скрывал.

Отто Меллис родился в 1931 году в Восточной Померании. В январе 1945-го, когда к региону приближался фронт, его 14-летнего призвали в гитлерюгенд. Мать, напуганная нацистской пропагандой о советских войсках, приняла страшное решение.

Она подмешала в ужин яд, «чтобы спасти детей от русских солдат». И накормила им и своих сына и дочь, и троих племянников-сирот, которые жилаи на ее попечении. Отто себя в тот день неважно чувствовал, поэтому ел мало. А утром никто не проснулся, кроме него.

Еле живого подростка нашли советские солдаты при зачистке домов. Военврач понял, что это отравление, и успел промыть желудок.

Позже Меллис вспоминал, что к нему отнеслись по-человечески: помогли похоронить родных и оставили при комендатуре. Там он и выучил русский язык.

Спустя годы этот навык привел его на съемки «Семнадцати мгновений весны» и сделал узнаваемым для советских зрителей, пишет дзен-канал CINEMA.