Его мания стоила жизни человеку: в какой трагедии винил себя Шукшин

В 1964 году на экраны вышел фильм «Живет такой парень». Лента была первой полнометражной картиной Василия Шукшина как режиссера. В ее основе лежали несколько его рассказов. Все, кто работал с Шукшиным на съемках, говорили о его необычной страсти, переходящей даже в манию. Он был помешан на искусстве и творчестве, отдавал все силы работе и требовал этого от коллег. Но дебют Шукшина оказался омрачен страшной трагедией.

Роль шофера Кондрата Степановича в картине режиссер предложил Борису Балакину. Актер прекрасно справлялся с работой, перевоплощаясь в кадре в обычного деревенского мужика. А больше всего зрителям понравился эпизод сватовства, когда Кондрат знакомился с теткой Анисьей. Балакин сидел за столом в замешательстве и с напряженным видом — от стресса на лице у него даже проступили капли пота.

После съемок сцены Шукшин объявил перерыв. Все актеры разошлись, но Борис остался на своем месте. Тогда постановщик попросил не мешать артисту, мол, он вживается в образ. Вернувшись после обеда, коллеги нашли Балакина лежащим у стола. Оказалось, что у него был сердечный приступ. Приехавшие медики констатировали смерть 50-летнего артиста.

Уже позже выяснилось, что Балакин плохо себя чувствовал на протяжении нескольких дней, но срывать работу он не хотел. Шукшин до конца жизни винил себя в том, что не заметил плохое состояние актера.