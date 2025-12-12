Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

12 декабря 2025 20:08
Юрий Колокольников

Его подход близок к абсурдному. Потому и получаются шедевры.

Российский актёр Юрий Колокольников, известный по роли подручного Сатора в «Доводе», в подкасте у Александра Соколовского раскрыл нюансы работы с иконой современного кино — Кристофером Ноланом.

По мнению Колокольникова, и это прямая цитата, Нолан — «аутист». Не в клиническом, а в метафорическом смысле: режиссёр, настолько сфокусирован на своём видении и конечном результате, что человеческий комфорт для него перестаёт существовать.

Суровые будни на съёмочной площадке Нолана

Колокольников описывает атмосферу как спартанскую и предельно деловую. Никаких излишеств вроде стульев для актёров, минимум тепла (напоминая условия на площадке «Дюнкерка») и тотальная концентрация на задаче.

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

Актёр приводит в пример Тома Харди, который во время съёмок в настоящем, специально сконструированном самолёте выматывался до предела и буквально умолял: «Я больше не могу, хватит меня уже мучить».

Но, по словам Колокольникова, такой подход — «настоящий» и оправдан блестящим результатом. «Ну, я, кстати, за такой подход… Ну как бы, а что, собственно, что такого?» — резюмирует актёр.

Комплимент или диагноз

Самое провокационное заявление Колокольникова — это прямая параллель с российской школой. Он называет Нолана «чисто русским режиссёром».

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

Он видит в методе американца знакомую, почти советскую модель, которую одобрил бы Станиславский: режиссёр — непререкаемый демиург, а съёмочная группа — инструмент для воплощения его грандиозной идеи.

Комфорт, психологическая поддержка, обсуждения — всё это вторично и заботит творца в последнюю очередь.

«Он немного аутист, не в прямом смысле... Настолько сосредоточен, что ему нужно, его мало волнует комфорт людей вокруг, он долго шел к этому».

Колокольников, с его опытом работы и у Нолана, и у такого же требовательного визионера, как Даррен Аронофски, не осуждает, а наоборот восторгается таким подходом, с удовольствием вспоминает, что даже статисты уходят с площадки «выжатыми лимонами».

Ранее мы рассказывали: В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра. Также не пропустите: Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре «Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре Читать дальше 11 декабря 2025
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет Читать дальше 12 декабря 2025
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика Читать дальше 12 декабря 2025
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип «Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип Читать дальше 12 декабря 2025
Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Читать дальше 12 декабря 2025
Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта Читать дальше 11 декабря 2025
«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU «Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU Читать дальше 11 декабря 2025
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше