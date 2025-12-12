«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

Его подход близок к абсурдному. Потому и получаются шедевры.

Российский актёр Юрий Колокольников, известный по роли подручного Сатора в «Доводе», в подкасте у Александра Соколовского раскрыл нюансы работы с иконой современного кино — Кристофером Ноланом.

По мнению Колокольникова, и это прямая цитата, Нолан — «аутист». Не в клиническом, а в метафорическом смысле: режиссёр, настолько сфокусирован на своём видении и конечном результате, что человеческий комфорт для него перестаёт существовать.

Суровые будни на съёмочной площадке Нолана

Колокольников описывает атмосферу как спартанскую и предельно деловую. Никаких излишеств вроде стульев для актёров, минимум тепла (напоминая условия на площадке «Дюнкерка») и тотальная концентрация на задаче.

Актёр приводит в пример Тома Харди, который во время съёмок в настоящем, специально сконструированном самолёте выматывался до предела и буквально умолял: «Я больше не могу, хватит меня уже мучить».

Но, по словам Колокольникова, такой подход — «настоящий» и оправдан блестящим результатом. «Ну, я, кстати, за такой подход… Ну как бы, а что, собственно, что такого?» — резюмирует актёр.

Комплимент или диагноз

Самое провокационное заявление Колокольникова — это прямая параллель с российской школой. Он называет Нолана «чисто русским режиссёром».

Он видит в методе американца знакомую, почти советскую модель, которую одобрил бы Станиславский: режиссёр — непререкаемый демиург, а съёмочная группа — инструмент для воплощения его грандиозной идеи.

Комфорт, психологическая поддержка, обсуждения — всё это вторично и заботит творца в последнюю очередь.

«Он немного аутист, не в прямом смысле... Настолько сосредоточен, что ему нужно, его мало волнует комфорт людей вокруг, он долго шел к этому».

Колокольников, с его опытом работы и у Нолана, и у такого же требовательного визионера, как Даррен Аронофски, не осуждает, а наоборот восторгается таким подходом, с удовольствием вспоминает, что даже статисты уходят с площадки «выжатыми лимонами».

