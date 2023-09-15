Его любили больше Галустяна: куда пропал харизматичный Сангаджи из «Сборной РУДН»

Современное развлекательное телевидение строится силами звездных кавээнщиков. Именно из этих юмористов состоят творческие коллективы многочисленных шоу и программ. Самые яркие артисты из команд никуда не потерялись, а до сих пор блистают на сцене. Достаточно вспомнить народного любимчика Михаила Галустяна или Сергея Светлакова.

Но вот другого комика зрители уже давно не видят по ТВ. А ведь ради харизматичного Сангаджи из «Сборной РУДН» женщины когда-то бежали к экранам, как только он там появлялся. У привлекательного брюнета были сотни поклонниц. Но, несмотря на это, артист решил оставить юмористическую сферу.

С 2008 года Сангаджи Тарбаев предпочитает работать за кадром.

Он выступил основателем компании «ВБД Групп», которая занимается производством телепроектов. Кроме того, юморист стал соучредителем промоутерской фирмы. Также он преуспел и на политической арене: прошел карьерный путь от члена Общественной палаты РФ до депутата Госдумы. В российском парламенте Тарбаев занимается проектами в сфере туризма.

Личная жизнь юмориста сложилась: он женат и воспитывает двоих сыновей. На экране телекрасавец появляется теперь только на редких юбилеях КВН. В отличие от бывших соперников, шоу-бизнес его уже не интересует.