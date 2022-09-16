Его любили больше Ферта: как сегодня выглядит мистер Дарси нулевых

Премьера фильма «Гордость и предубеждение» в 2005 году разделила зрителей на два лагеря. Одни беспощадно раскритиковали новую экранизацию романа Джейн Остин, посчитав каноничной версией мини-сериал 1995 года с Колином Фертом и Дженнифер Эль в главных ролях. А другим, напротив, очень понравились молодые актеры, которые вдохнули новую жизнь в английскую классику. А мистера Дарси нулевых — Мэттью Макфэдиена — начали любить даже больше Ферта.

На самом деле к моменту съемок актер уже имел опыт в экранизации культовых книг. Первую небольшую роль он сыграл в мини-сериале «Грозовой перевал» по роману Эмили Бронте в 1998 году. После «Гордости и предубеждения» «исторические» проекты с участием Мэттью продолжились: он снялся в лентах «Робин Гуд», «Мушкетеры», «Анна Каренина». А в 2018 году актер получил роль в основном составе сериала «Наследники», в котором снимается до сих пор. Проект завоевал широкое признание критиков и зрителей.

В личной жизни 47-летнего Макфэдиена тоже все сложилось. Актер уже 18 лет женат на коллеге Кили Хоуз, с которой воспитывает двоих детей. Мэттью находится в прекрасной форме, хотя из-за обильной седины уже мало напоминает красавца-брюнета мистера Дарси. Зато он стал недавним фаворитом премии «Эмми», получив статуэтку за роль второго плана в «Наследниках».