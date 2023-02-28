Его личная жизнь интересует всю страну: что скрывает Аверин

Артист не просто так молчит о своих романах.

Максим Аверин за годы карьеры успел завоевать сердца миллионов поклонниц. Зрительницы со всей страны мечтают познакомиться с харизматичными актером, однако, как оказалось, его сердце уже давно занято.

По словам самого же Аверина, главной женщиной в его жизни являлась мать Галина. С ней артист был очень близок и восхищался ее волевым характером, целеустремленностью и силой духа. А ее смерть в 2017 году стала настоящим ударом для актера, с которым он не смирился до сих пор.

«Я действительно мамин сын. Мы с ней связаны невидимыми нитями», — заявил Аверин в одном из интервью.

О личной жизни знаменитость старается не распространяться из-за своей влюбчивости. Как отмечал Аверин, он постоянно влюбляется в женщин, а так как эти чувства проходят, то он не рассказывает о них публике.