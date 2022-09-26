Его лицемерие разочарует: всплыли порочные факты о докторе Ватсоне

Пока на экране Виталий Соломин создавал образ безупречного доктора Ватсона, в реальной жизни он был далеко не таким идеальным. После неудачного первого брака с актрисой Натальей Рудной он в 1970 году женился на студентке текстильного института, будущей артистке Марии Леонидовой. У них родились две дочери, и брак со стороны казался идеальным. На деле же в семье бушевали страсти.

Соломин безумно ревновал жену к любым партнерам по площадке. В какой-то момент он поставил Марию перед выбором: либо она завершает карьеру, либо снимается только вместе с ним. Супруга не стала перечить артисту. При этом сам он не отличался верностью. Близкие утверждали, что буквально на каждой картине он заводил служебные романы, а на гастролях не обделял вниманием поклонниц.

Среди малозначительных интрижек были и два серьезных романа. В 1979 году Виталий влюбился в молодую актрису Елену Цыплакову. Как вспоминали коллеги, актер убеждал Елену, что скоро уйдет от жены и женится на ней. Но затем Мария забеременела второй дочкой, и Цыплакова поняла, что возлюбленный ей врал. Она отношения разорвала.

А через некоторое время любвеобильный Соломин уже встречался с актрисой Светланой Амановой. Мария знала про все увлечения актера, но не препятствовала: она была уверена, что муж не станет с ней разводиться.