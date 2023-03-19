Его история шокирует: что стало с мальчиком-маугли из Сибири, который 20 лет жил в землянке (фото)

Сегодня не так часто можно услышать истории о детях, которые живут в дали от цивилизации и общества. Органы опеки следят, чтобы малыши стояли на учёте в больнице, ходили в садик и школу. Однако порой широкая общественность узнаёт о настоящих Маугли.

Одним из них стал Оджан Наумкин. До 20 лет он приживал в землянке вместе с родителями. Но кроме отца и матери у него не было никого, с кем можно поговорить или поиграть. Мальчик не ходил в школу и плохо представлял себе обычную жизнь современной молодежи, поэтому был не приспособлен к действительности большого города.

Тем не менее ему все же захотелось покинуть свою землянку. Благодаря СМИ о его истории узнали тысячи людей, и он смог прославиться. Оджан научился пользоваться компьютером и телефоном, а затем решил стать полноценным членом общества. Его призванием оказалась работа барменом, которая обеспечила ему не только стабильный заработок, но и предоставила возможность общаться с посетителями кафе.