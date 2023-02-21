Его исполнение песни «Журавли» заставило рыдать весь зал: как сейчас выглядит победитель шестого сезона «Голоса»

Шестой сезон проекта «Голос» стартовал осенью 2017 года. Зрители увлеченно следили за музыкальными баталиями, но покорил сердце публики Селим Алахяров, исполнивший в финале военную балладу «Журавли».

После победы на конкурсе Селим продолжил свою музыкальную карьеру и нередко радует поклонников исполнением военных песен. Публика так высоко ценит его творчество, что несколько лет назад он был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Дагестан».

Помимо этого, артист получил образование в сфере PR. Свои таланты Селим проявляет в столичном Музее Победы, где трудится в PR-отделе.

О своей жизни музыкант рассказывает в социальных сетях. В блогах можно увидеть как снимки с выступлений, так и трогательные семейные фотографии. При этом певец старается не распространяться о личной жизни, поэтому поклонницы не догадываются, занято ли его сердце.