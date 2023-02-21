Его исполнение песни «Журавли» заставило рыдать весь зал: как сейчас выглядит победитель шестого сезона «Голоса»
Армия поклонников артиста только увеличивается.
Шестой сезон проекта «Голос» стартовал осенью 2017 года. Зрители увлеченно следили за музыкальными баталиями, но покорил сердце публики Селим Алахяров, исполнивший в финале военную балладу «Журавли».
После победы на конкурсе Селим продолжил свою музыкальную карьеру и нередко радует поклонников исполнением военных песен. Публика так высоко ценит его творчество, что несколько лет назад он был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Дагестан».
Помимо этого, артист получил образование в сфере PR. Свои таланты Селим проявляет в столичном Музее Победы, где трудится в PR-отделе.
О своей жизни музыкант рассказывает в социальных сетях. В блогах можно увидеть как снимки с выступлений, так и трогательные семейные фотографии. При этом певец старается не распространяться о личной жизни, поэтому поклонницы не догадываются, занято ли его сердце.
«Настоящий талант», «Самый красивый певец на Кавказе», — пишут преданные фанаты.