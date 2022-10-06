Его имя гремело на всю страну: куда пропал любовник Бородиной из «Дома-2»

Оскар Каримов оказался в числе первых героев шоу «Дом-2», где нашел свою любовь. Правда, ей оказалась не одна из участниц реалити, а ведущая — Ксения Бородина.

Первое время теледива открещивалась от ухаживаний молодого человека, чье имя гремело на всю страну. Знаменитость не воспринимала Каримова всерьез, да и отношения между ведущими и участниками на проекте были запрещены. Впрочем, правила существуют для того, чтобы их нарушать.

Каримов все же добился своего и стал возлюбленным Бородиной. В результате ему пришлось покинуть телестройку, после чего он начал жить вместе с Ксенией. По слухам, дело шло к свадьбе, как вдруг пара распалась.

Впоследствии Оскар пропал из медийного пространства, но ненадолго. Экс-участник популярного проекта вместе с братом-близнецом по имени Стас начал заниматься бизнесом и увлекся музыкой. Артист и сегодня выпускает новые треки, о которых охотно рассказывает поклонникам в своих социальных сетях.

Что же касается личной жизни, то в подробности Каримов не вдается. Ранее он говорил лишь, что у него есть возлюбленная Елена, с которой он счастлив вот уже более 10 лет и подумывает о детях.