Его голос знает каждый: как сложилась судьба трусливого милиционера из «Места встречи изменить нельзя»

Всеволод Абдулов наиболее известен российскому зрителю по роли Петра Соловьева в детективе «Место встречи изменить нельзя». Появление артиста в картине было настолько запоминающимся, что зрители мечтали как можно скорее увидеть еще одно появление знаменитости на экране. Однако Абдулов так и не смог продолжить свою карьеру.

Дело в том, что еще до съемок в детективе он попал в серьезную аварию. Актер перевернулся на своем автомобиле и три недели не приходил в сознание. Каким-то чудом ему удалось встать с больничной койки, но после выписки из больницы он впал в тяжелую депрессию.

Именно тогда близкий друг Абдулова Владимир Высоцкий предложил ему сыграть в фильме «Место встречи изменить нельзя». Актер согласился и приложил все усилия, чтобы справиться с ролью. Коллеги даже не догадывались, каких усилий ему стоила эта работа: он постоянно забывал слова из-за начавшихся после аварии проблем с головой и страдал от сильных болей.

После триумфа в детективе Абдулов предпочел больше не появляться на съемочной площадке. Он все время боялся подвести коллег, так как его состояние постоянно ухудшалось. Единственное, на что соглашался артист, — озвучка персонажей из иностранных фильмов. Именно его голосом говорят герои «Зеленой мили», «Списка Шиндлера» и даже мультфильмов «Чип и Дейл спешат на помощь» или «Черный плащ».

Скончался же актер в 2002 году. Он пережил Владимира Высоцкого на 22 года, но так и не смог справиться с этой потерей. Каждый год он приходил на могилу к знаменитому артисту, чтобы почтить его память и вспомнить былые времена.