Его гибель до сих пор окутана тайной: что случилось с рыжим Васей из фильма «Вот моя деревня»

Петю Черкашина ассистенты режиссера нашли буквально на улице. Конопатый малыш приглянулся киноделам и получил главные роли в восьми картинах. Среди них и Вася Орешкин в ленте Бориса Дурова «Вот моя деревня». Юный артист появился во всех шести сериях детской детективно-приключенческой эпопеи и стал невероятно популярен.

Следующую роль Шуры (Шурупа) Клочко режиссер фильма «Мальчишки ехали на фронт» предлагал Пете как полноценной кинозвезде. И она стала для него последней.

После 1975 года сведений об артисте все меньше, они носят все более противоречивый характер. Известно, что от кинокарьеры он отказался — предпочел геофизику. Отучившись в Московском геологическом институте, Петр Черкашин уехал в Мурманск, где работал до начала 1990-х. Потом открыл бизнес. Чем именно занимался, неизвестно. Его дочь Юлия уверяет, что отец погиб на работе. Это случилось в 1994 году. Впрочем, знать это наверняка она не могла. На момент гибели Петра Черкашина ей было всего два месяца.