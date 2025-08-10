Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают

Занятно, что в России у проекта оценки даже чуть ниже, чем на Западе.

На Западе уже давно обожают советское кино о войне — «Иди и смотри» как начали хвалить десятки лет назад, так и хвалят до сих пор. Но и в современной России научились снимать так, что ахают даже за рубежом. И рейтинги IMDb тому в подтверждение.

Причем первое место в глобальном списке фильмов и сериалов заняла даже не «Брестская крепость», которую многие считают образцовой военной драмой, а сериал «Хождение по мукам». Для тех, кто пропустил: этот 12-серийный проект канала НТВ рассказывает о жизни двух сестёр Булавиных на фоне Первой мировой и Гражданской войны в России.

Что интересно, на IMDb у «Хождения по мукам» 7.7 против 7.1 на «Кинопоиске» — то есть западные зрители оценили его даже выше, чем российские. В отзывах зрители жалуются на красные глаза от бессонных ночей, ведь сериал смотрят залпом (а некоторые еще и плачут).

В отличие от стандартных военных фильмов, здесь нет чётких делений на «хороших» и «плохих». Революция показана через призму судеб простых людей и интеллигенции, с сохранением исторической сложности. Западные критики хвалят визуальную составляющую: масштабные баталии, костюмы, операторскую работу — не уступают зарубежным сериалам.

Неудивительно, что Netflix когда-то даже приобретал права на показ.

На втором месте — «Брестская крепость» (7.4 на IMDb), которую западная аудитория воспринимает как суровый и честный взгляд на первые дни Великой Отечественной.

Тройку замыкает «Битва за Севастополь» (7.0) — история легендарной снайперши Людмилы Павличенко, показанная с балансом между драмой и экшеном.

Таким образом, западная аудитория оказалась гораздо более открытой к российским военным драмам, чем можно было ожидать, и предпочла глубину и сложность «Хождения по мукам» привычным боевикам и патриотическим эпопеям.

