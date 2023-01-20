Его цитировала вся страна: куда пропал Фашист из «Брата 2»

Константину Мурзенко повезло вписать свое имя в историю отечественного кинематографа благодаря лишь одной эпизодической роли. Он сыграл Фашиста в фильме «Брат 2» и сделал это так хорошо, что зрители дословно запоминали его немногочисленные реплики. Цитаты этого героя использовали даже те, кто не смотрел культовую картину Алексея Балабанова.

После оглушительного успеха его приглашали в свои проекты такие творцы кино, как Тимур Бекмамбетов и Рената Литвинова. Поработав с талантливыми режиссерами, он сам решил развиваться в этом направлении. Артист снял неплохую драму «Апрель», но следующие два проекта даже не дошли до больших экранов.

Мужчина также работал сценаристом, и постепенно его начала привлекать атмосфера за камерой. Поэтому долгие годы его список актерских ролей не пополнялся. Когда он все-таки решил вернуться на экраны в качестве артиста, ему предлагали лишь второстепенных персонажей. Кроме того, Мурзенко сильно изменился, и даже фанатам было трудно его узнать.

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