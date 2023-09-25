Египетский гороскоп: вот, в какие дни рождаются самые везучие люди

Все слышали о существовании восточного и зодиакального гороскопов, но мало кто знает, что помимо них, есть и другие. Люди предсказывали будущее по дате рождения с давних пор, свой гороскоп был и у древних египтян. В нем знаки были названы в честь божеств. Рассказываем, под каким знаком, по мнению египетских мудрецов, появлялись на свет любимчики фортуны.

Секмет

В древнеегипетской мифологии Секмет - богиня-покровительница города Мемфиса и супруга могущественного бога Пта, сотворившего мир. В источниках, дошедших до наших дней, имя этой богини сопровождают эпитеты “могущественная” и “великая” - Секмет пользовалась у египтян особым почетом и уважением.

В гороскопе, составленном древними египтянами, Секмет считалась покровительницей людей, родившихся в периоды с 29 июля по 11 августа и с 30 октября по 7 ноября. Поскольку богиня обладала сильным характером и экспрессивным темпераментом, то и ее подопечные перенимали эти черты.

Как правило, люди, появившиеся на свет под знаком Секмет, достаточно импульсивны.

Они легко поддаются порыву чувств и действуют под его влиянием. При этом им удается избегать неприятных последствий, или, скорее уж, у них вовсе не бывает никаких “побочных эффектов”. Причина - в их везучести.

Представители этого знака по древнеегипетскому гороскопу на хорошем счету у Фортуны. За какое бы дело они ни взялись, у них непременно все получается. Оказаться в нужное время и в нужном месте, получить то, о чем другие только мечтают, без лишних усилий добиться поставленной цели - это все о них.

Безусловно, то, что представителям знака повсюду сопутствует удача, зачастую вызывает у окружающих зависть.

Однако тем, кто родился под знаком Секмет, удается мало-помалу наладить отношения даже с самыми яростными хейтерами, убедить их в том, что и те могут исполнить свои мечты при должном старании.

Харизматичные и яркие представители знака - прирожденные лидеры. Собственный бизнес у них процветает, в компаниях и фирмах они чаще всего занимают руководящие должности. Это строгие, но справедливые и горящие своим делом люди, которые становятся примером для подчиненных.

Разумеется, как и у всех, у представителей этого знака бывают моменты слабости, грусти, сомнений в себе.

Однако раз за разом судьба дает им знаки, словно подтверждая, что они находятся на верном пути. Поэтому люди, рожденные под покровительством Секмет, собирают волю в кулак и продолжают двигаться вперед.