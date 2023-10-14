Египетский гороскоп: вот в какие числа рождаются самые успешные люди

У древних египтян был свой гороскоп, в котором вместо знаков зодиака были покровители. Считалось, что люди, появившиеся на свет в тот или иной период года, становятся подопечными могущественного божества. Сведения о египетском гороскопе дошли до наших дней, поэтому современные люди могут узнать, в какое время года, согласно верованиям египтян, появлялись на свет любимцы фортуны.

Нил

Даже те, кто в школе плохо учил географию, знают, что Нил - одна из самых протяженных в мире рек. Согласно египетской мифологии, ее покровителем считался бог Хапи. Поскольку от реки зависели урожай, процветание страны и фактически жизнь жителей, люди поклонялись Хапи с особым почтением.

Нил был для древних египтян рекой жизни, если она была полноводной, значит, стране и людям можно было рассчитывать на везение и удачу. Поэтому те, кто родился под знаком Нила (в период с 1 по 7 января; с 19 по 28 июня; с 1 по 7 сентября; с 18 по 26 ноября), считались особыми счастливчиками.

Представители этого знака наделены особенной энергетикой.

Они как будто бы притягивают к себе успех и везение. Именно люди Нила получают больше всего шансов и возможностей от судьбы, а самое главное, они не упускают их и используют на все сто процентов.

Материальное благосостояние этого знака всегда в порядке. В запасе у людей Нила всегда хранится круглая сумма, кроме того, благодаря своему трудолюбию и умению показать себя с нужной стороны они находятся на хорошем счету у руководства. Они регулярно получают солидные денежные премии.

Египетский знак зодиака оказывает свое влияние и на взаимоотношения с людьми.

Те, кто появился на свет под знаком Нила, наделены магнетическим обаянием и харизмой. Они легко заводят нужные знакомства и умеют удерживать полезных друзей возле себя. Но не стоит считать их манипуляторами.

Люди Нила не отнимают у окружающих энергию, не присваивают ее себе и не питаются чужими ресурсами. Напротив, им как никому другому дано вдохновлять тех, кто находится рядом, подталкивать к новым свершениям. Представители знака видят чужие достоинства и помогают человеку увидеть их тоже.

Сами подопечные Нила тоже не сидят на месте.

Они не любят почивать на лаврах, а постоянно развиваются, стремятся вперед, к новым свершениям. Именно под этим знаком появляются на свет люди, которые становятся для окружающих авторитетом, примером для подражания.