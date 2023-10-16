Египетский гороскоп: вот, в какие числа рождаются самые сильные духом люди – им все по плечу

Помимо общеизвестных гороскопов, зодиакального и восточного, в мире существует множество других, не так широко распространенных. Некоторые из них возникли в древности и перестали использоваться с исчезновением цивилизации, которая их создала. Однако мудрость предков осталась в веках. Рассказываем о знаке египетского гороскопа, под которым рождаются самые мудрые и терпеливые люди.

Амон-Ра

Древние египтяне почитали Амона как бога Солнца. Дневное светило дарило людям тепло и свет, с ним связывали уход ночи и начало нового дня, а также процветание и плодородие. Без солнца жизнь на земле была бы невозможна, неудивительно, что оно, как и божество-покровитель, пользовалось особым почетом.

Амон-Ра считался главным богом в древнеегипетском пантеоне.

Ему поклонялись не только простые смертные, но и могущественные фараоны. Любопытно, что, по легенде, изначально существовало два божества - Амон и Ра, которые впоследствии слились в одно целое.

В древнеегипетском гороскопе Амон-Ра был покровителем людей, родившихся в периоды с 8 по 21 января и с 1 по 11 февраля. Мудрецы прошлого считали, что бог наделяет своих подопечных такими качествами, как мудрость, уравновешенность и необыкновенная сила духа.

Именно тем, кто рожден под знаком Амона-Ра, дана самая сильная энергетика. Это прирожденные лидеры, способные повести за собой толпы. Люди тянутся к представителям этого знака, словно к солнцу, потому что чувствуют в них защитников, справедливых и могущественных.

Рядом с представителями этого знака легко, спокойно и комфортно.

Окружающие безоговорочно доверяют им, поскольку на протяжении всей своей жизни подопечные Амона-Ра не дают повода усомниться в своей порядочности. Они хранят в тайне все секреты, которые им доверяют.

Именно из их уст звучат самые мудрые советы. Представители знака всегда готовы выслушать, успокоить, помочь направить мысли в правильное русло. Они не станут навязывать свою точку зрения, но после общения с ними человек перестает сомневаться в себе и принимает верное решение.

Любое дело, за которое берется подопечный Амона-Ра, ему по плечу.

Люди, рожденные под этим знаком, добиваются заслуженного успеха в выбранной сфере деятельности. В личной жизни у них тоже все складывается благополучно - благодаря своей мудрости представителям знака удается достичь гармонии в отношениях со второй половинкой.