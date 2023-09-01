Египетская сила: вот почему свекровь из «Ворониных» не пришла на похороны Клюева

За годы съемок в ситкоме «Воронины» Анна Фроловцева, исполнившая роль свекрови, крепко сдружилась со своим экранным супругом. Дуэт актрисы с Борисом Клюевым стал культовым, а цитаты героев ушли в народ.

Артисты играли супругов до 2020 года, пока не произошла трагедия. Клюев скончался в возрасте 76 лет от рака легких. Его смерть потрясла всю страну, ведь актер пребывал в зените славы и выглядел вполне бодрым и здоровым.

По словам Фроловцевой, Борис Владимирович два годы скрывал свое тяжелое заболевание. Невзирая на боли и недомогания, Клюев выкладывался наравне с остальными артистами. После его ухода Анна Васильевна отказалась сниматься в «Ворониных», и ситком решили закрыть.

Многим показалось странным, что Фроловцева не пришла проводить экранного мужа в последний путь. Оказывается, в день похорон артистка заболела и ждала результат теста на ковид. Анна Васильевна не хотела появляться в толпе, где могла кого-то заразить.