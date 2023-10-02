Ефремов снова отличился в колонии: даже засняли на камеру

Михаил Ефремов уже почти три года отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, в которое он попал в нетрезвом виде. Артист находится в одной из колоний недалеко от Белгорода. Несмотря на все сложности, актер активно занят работой. Недавно он снял еще один документальный фильм.

Андрей Ургант рассказал, что постоянно переписывается с другом и пытается поддержать его в сложной ситуации. Случившиеся не повлияло на отношения актеров — попавшего в беду Ефремова поддерживают многие коллеги. В шоу «Легенда» на RTVi артист рассказал о новой работе Михаила Олеговича.

По словам Урганта, осужденный актер активно развивает в колонии творческую самодеятельность.

Он уже поставил несколько спектаклей и снял два документальных проекта о своей жизни в заключении. Ранее СМИ сообщали, что у Ефремова в колонии начались проблемы с зубами, но решить их пока не представляется возможным.