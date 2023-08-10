Ефремов пальцем о палец не ударил ради племянницы: теперь она самая востребованная звезда

Михаил Ефремов является продолжателем творческой династии. Его отцом был выдающийся советский артист, имя которого знали миллионы зрителей. Более того, Олег Ефремов создал театр «Современник».

Творческая ветвь не остановилась только на них. Сыновья Ефремова — Никита и Николай — сами стали актерами. Но, как оказалось, имя артиста связано с еще одной известной звездой. Правда, ради ее карьеры Ефремов не приложил ни капли усилий.

Не так давно Светлана Иванова призналась, что внимательно изучила свое генеалогическое древо и обнаружила в нем удивительные совпадения. Ее прадед Вениамин Покровский был братом дедушки Михаила Ефремова. А значит, сама Иванова приходится племянницей известному актеру.

Такая семейная легенда даже породила ряд шуток о том, что артистка попала в «Современник» по блату. Однако на самом деле места в театре она добилась лишь своим упорным трудом: Михаил Ефремов ради племянницы не старался, так как даже не подозревал о родстве.