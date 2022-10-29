Эфир перед смертью: герои шоу Андрея Малахова, чья жизнь трагически оборвалась

Их так и не сумели спасти.

За годы работы Андрея Малахова на телевидении ведущий поведал зрителям множество душещипательных историй обычных людей. Увы, многих героев программ Малахова уже нет в живых.

Джамбулат Хатохов еще в три года попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему огромному весу в 48 килограмм. Хатохов прославился как самый большой и сильный мальчик – позже он стал заниматься сумо. Однако жизнь спортсмена оборвалась в 21 год – мама парня считает, что всему виной препараты для похудения, которые он принимал в надежде сбросить вес.

Катя Бадаева родилась со страшной болезнью – синдромом Гольденхар, редкой аномалией, при которой лицо становится асимметричным. Из-за необычной внешности девочка оказалась в детдоме.

В 2016 году Катя попала на программу «Пусть говорят», где ей предложил помощь известный хирург.

Первые операции прошли успешно, но в 2017 году сердце девушки не выдержало очередного хирургического вмешательства – и она умерла.

Юрий Милованов пришел на одну из передач Малахова как друг звезды советского фильма «Экипаж» Ирины Акуловой. Прямо во время программы Юрий сделал актрисе предложение, чем растрогал зрителей. Однако спустя две недели мужчина скончался – оказывается, у него были серьезные проблемы с алкоголем.

Айгуль Фазыйлова обратилась в программу «Прямой эфир» за помощью: женщина умирала от рака и очень боялась за судьбу своего сына. Айгуль мечтала, чтобы после ее смерти мальчик попал в новую семью. В 2019 году женщина скончалась – и ее осиротевшего сына все-таки усыновили.

В 2008 году под колеса автомобиля в Турции попал неизвестный молодой человек. Он потерял память и оказался прикован к постели. Полиция предложила, что парень родом из России. В больнице его пожалела местная жительница по имени Гульсум – она забрала парня к себе домой и дала ему имя Умут, что в переводе с турецкого значит «надежда».

В 2013 году на шоу «Пусть говорят» показали сюжет об Умуте: в программу пришли несколько женщин, признавших в молодом человеке своих пропавших сыновей.

Однако ни одна из догадок не подтвердилась, а в 2018 году Умут скончался.