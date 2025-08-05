Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились

Редкий жанр, который в России снимают не так уж и часто.

Если вам кажется, что все крутые детективы НТВ — это про полицейских в кожанках и оперативников с брутальными взглядами, спешим вас удивить. Вероятно, лучший сериал канала вышел еще семь лет назад — и это не «Невский» и даже не «Первый отдел», а «Последняя статья журналиста».

Сюжет не из газетной вырезки

1980-е. Псковская область. Журналист Олег Верховцев пишет только о том, в чем уверен на 100%. Его разоблачительные статьи уже отправили за решетку нескольких «неприкасаемых», но новая идея бьет все рекорды безумия: репортаж из камеры смертников.

Верховцев решает, что лучший способ понять, как они живут, — это самому оказаться среди них. Дальше начинается сериал, который смело мог бы называться «В бой идут одни журналисты».

Паламарчук не подводит

В роли Верховцева — Дмитрий Паламарчук, тот самый Фома из «Невского». Здесь он не расправляется с бандитами, а ведет войну с системой. Образ — на грани безумия и фанатизма, но при этом абсолютно живой.

Когда он, бледный и в черном бушлате, смотрит в лицо местным чинушам — веришь, что у него на руках не кровь, а типографская краска. Противостоит — Владимир Стержаков в роли партийного босса: отвратительный и мерзкий, но… порою его даже жалко.

Без ложки дегтя не обошлось

А вот кому стоило бы уменьшить хронометраж — так это Агнии Дитковските. По словам зрителей, сценарий дал ее героине трагедию, слезы и драму, а в итоге «ни боли, ни эмоций — одни крики на повышенных». Но, возможно, режиссер и правда хотел показать, как советская жена может быть столь же одушевленной, как хрустальная люстра в обкоме.

Атмосфера СССР — почти без фальши

Что касается визуала — все на уровне. Операторская работа — сдержанная, без выпендрежа, но с четким ощущением времени. В кадре то плакаты, то будильники, то неоновая тоска конца эпохи. А уж саундтрек — это вообще отдельная песня. Где-то звучит Цой, где-то тревожная авторская тема, но все это аккуратно встраивается в атмосферу надлома.

Сценарий, правда, не без косяков. Некоторые сцены тянутся, как плохой доклад на партсобрании, а диалоги временами звучат так, будто персонажи проглотили цитатник Ленина. Но даже это не портит общего впечатления: в центре все равно история одержимого правдой человека, а уж она — мощнее любого твиста.

Когда «свои» предали, а воры — спасли

Интересно, что на фоне всей этой борьбы с системой возникает, казалось бы, странный поворот: именно «воры в законе», а не «товарищи» оказываются единственными, кто проявляет уважение к журналисту.

Рабочие — молчат. Коллеги — исчезают. Родные — сомневаются. А те, кто вроде бы по ту сторону морали, дают ему защиту. Жесткий, но честный портрет.

Вывод: смотреть обязательно, но не всем

Поклонникам «Невского», «Шефа» и прочих драм о полиции советуем не проходить мимо. Это не спин-офф, не ответвление, не артхаус — это другой жанр, но с тем же духом. Где вместо дубинок — печатная машинка. Где вместо бандитов — органы власти. И где журналист рискует не карьерой, а жизнью — просто потому, что надо.

Сериал неспешный, взрослый, жесткий. Его не разберут на мемы, не снимут ремейк десять лет спустя. Но если вы включите — досмотрите. И, скорее всего, запомните.

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