Эффектная старушка: как сейчас выглядит актриса, которую провозгласили королевой «клубнички»

Британские поклонники кино известны своей чопорностью и придирчивостью к артистам и режиссерам. Однако Хелен Миррен сумела заполучить любовь и уважение англичан, хотя была той еще бунтаркой и день за днем бросала вызов стандартам общественности.

Например, Миррен, будучи 58-летней женщиной, не постеснялась полностью обнажиться для фильма «Девочки из календаря» в 2003 году. К слову, откровенные сцены в кино и стали визитной карточкой актрисы. Миррен, кстати, несмотря на спорную репутацию, стала обладательницей премии «Оскар». Она сыграла роль Елизаветы II в ленте «Королева».

При этом актриса никогда не скрывала свое пренебрежение к британской королевской семье. Она даже наплевала на орден Британской империи и попросту отказалась от его получения. Зато нашла время для пропаганды обнаженки в кадре.