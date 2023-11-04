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Эффектная пенсионерка: посмотрите на бывшую невесту Малахова

4 ноября 2023 15:45
Эффектная пенсионерка: посмотрите на бывшую невесту Малахова

Экс-избранница ничем не напоминает Наталью Шкулеву.

Личная жизнь Андрея Малахова, несмотря на то, что он давно и «уверенно» женат, уже стала притчей во языцех. Шоумену приписывали бесчисленное количество романов чуть ли не со всеми первыми красавицами в светской тусовке. Но большинство из них ведущий категорически отрицал.

Однако от романтического союза с «пожилой», но весьма эффектной бизнесвумен Мариной Кузьминой не открещивался. Более того, охотно делился подробностями, на каждом углу рассказывая, как вероломно бросила его Кузьмина, когда не смогла «купить».

По словам звезды федерального ТВ, в этих отношениях к нему относились как дорогостоящей игрушке, а об искренних чувствах не было и речи. Такой подход из-за отсутствия алчности и меркантильности ведущему совершенно не подходил. И союз распался.

Вероятно, сейчас Малахов кусает локти. Потому что выглядит Кузьмина для своих лет фантастически. Если бы все «пенсионерки» в России были похожи на экс-избранницу шоумена, то, скорее всего, количество разводов в стране если и не сошло на нет, то сократилось бы как минимум вдвое.

Эффектная пенсионерка: посмотрите на бывшую невесту Малахова
Фото: Legion-Media, соцсети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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