Эффектная американка похудела на 227 кг и превратилась в старушку: тот случай, когда лучше быть пышкой

Мелисса Моррис никогда не была худышкой, но после замужества вес жительницы США стал увеличиваться с невероятной скоростью: барышня каждый день баловала благоверного калорийными блюдами. Когда весы показали ошеломляющие 300 килограммов, женщина обратилась за помощью на телевидение. Американка приняла участие в программе по экстремальному сбросу веса.

36-летняя героиня прошла через операцию по уменьшению объема желудка и села на строгую диету. За пять лет похудения Моррис сумела сбросить 227 килограммов и превратилась в стройняшку. С тех пор женщина стала систематически ограничивать себя в еде и наполнила жизнь регулярными занятиями спортом.

Но в погоне за стройностью Мелисса заметно постарела. Из-за обвисшей кожи бедняжка стала выглядеть намного старше своих лет. Однако в нормальном весе американка все же смогла исполнить свою мечту и родила ребенка.