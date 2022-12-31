«Ее звали Никита»: вы упадете, увидев супершпионку спустя 25 лет (фото)

Карьера австралийки Петы Уилсон долгое время оставляла желать лучшего. Она ходила на всевозможные пробы в Лос-Анджелесе, но получала роли лишь в малобюджетных независимых проектах. В середине 1990-х актриса уже собиралась уехать в Нью-Йорк, чтобы продолжить обучение в театральной школе. Но агент убедил ее сходить на кастинг сериала «Ее звали Никита». Именно роль обольстительной супершпионки и сделала Уилсон мировой звездой.

В 2001 году красавица-блондинка даже приезжала в Москву на кинофестиваль, где тоже не оставила никого равнодушным. Но в новом тысячелетии Пета сосредоточилась на карьере у себя на родине: австралийские фильмы не получали широкого распространения в мире, поэтому о ней постепенно начали забывать.

Сейчас актрисе уже исполнилось 52 года. Она успешно продвигает свой бренд нижнего белья и продолжает сниматься. Пета смогла сохранить оригинальную красоту и до сих пор вызывает восхищенные комментарии у подписчиков в соцсетях.