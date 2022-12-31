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«Ее звали Никита»: вы упадете, увидев супершпионку спустя 25 лет (фото)

31 декабря 2022 16:00
«Ее звали Никита»: вы упадете, увидев супершпионку спустя 25 лет (фото)

Пета Уилсон прославилась благодаря популярному сериалу.

Карьера австралийки Петы Уилсон долгое время оставляла желать лучшего. Она ходила на всевозможные пробы в Лос-Анджелесе, но получала роли лишь в малобюджетных независимых проектах. В середине 1990-х актриса уже собиралась уехать в Нью-Йорк, чтобы продолжить обучение в театральной школе. Но агент убедил ее сходить на кастинг сериала «Ее звали Никита». Именно роль обольстительной супершпионки и сделала Уилсон мировой звездой.

«Ее звали Никита»: вы упадете, увидев супершпионку спустя 25 лет (фото)

В 2001 году красавица-блондинка даже приезжала в Москву на кинофестиваль, где тоже не оставила никого равнодушным. Но в новом тысячелетии Пета сосредоточилась на карьере у себя на родине: австралийские фильмы не получали широкого распространения в мире, поэтому о ней постепенно начали забывать.

Сейчас актрисе уже исполнилось 52 года. Она успешно продвигает свой бренд нижнего белья и продолжает сниматься. Пета смогла сохранить оригинальную красоту и до сих пор вызывает восхищенные комментарии у подписчиков в соцсетях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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