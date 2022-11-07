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Киноафиша Статьи Ее знала вся Америка: посмотрите, что стало с самой популярной пионеркой СССР

Ее знала вся Америка: посмотрите, что стало с самой популярной пионеркой СССР

7 ноября 2022 20:00
Ее знала вся Америка: посмотрите, что стало с самой популярной пионеркой СССР

Былая слава осталась в далеких 80-х.

Советская актриса Екатерина Лычева, известная по фильмам «Живая радуга» и «Детство Бемби», прославилась и за рубежом. Вот как это произошло.

В кино юная пионерка попала в восьмилетнем возрасте и вмиг стала популярной в СССР. В 11 лет Лычева неплохо владела английским, что сыграло решающую роль в ее судьбе. Именно кандидатуру Екатерины одобрили для поездки в Штаты с целью улучшить международные отношения.

Ее знала вся Америка: посмотрите, что стало с самой популярной пионеркой СССР

Успех можно назвать настоящим прорывом для Лычевой, ведь конкуренцию ей составили почти шесть тысяч юных актрис. Миссия в США состоялась в 1986 году. 12-летняя Екатерина вместе с матерью встретилась с самим Рональдом Рейганом, дала ряд интервью и посмотрела Америку. После возвращения в СССР Лычева стала настоящей звездой советской прессы и телепередач.

Чуть позже актриса вместе с родителями переехала во Францию. После школы она училась в Сорбоннском университете на финансиста. Однако жизнь на чужбине не сложилась, и в 2000 году Лычева вернулась в Россию. Она работала в Министерстве труда, затем устроилась вице-президентом в «АвтоВАЗ». Сегодня бывшая актриса почти не общается со СМИ и не афиширует свою личную жизнь.

Фото: Кадр из программы «Советское телевидение», «АРТЕК TV 2019»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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