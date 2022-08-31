Ее знает вся страна: как сейчас выглядит единственная дочь пана Спортсмена из «Кабачка „13 стульев“»

Одна из самых первых юмористических передач СССР «Кабачок „13 стульев“» закончилась почти полвека назад, но до сих пор цитируется фанатами. Чего стоит одно выражение пана Спортсмена: «Я на скрипке не играю ― с нее карты соскальзывают». Но кроме смешных и тонких реприз сам актер Юрий Волынцев, исполнивший обаятельного и простодушного любителя спорта, подарил нам кое-что еще — свою дочь, которая, как выяснилось, пошла по стопам отца.

Оказывается, известная радиоведущая Ксения Стриж — это и есть наследница комедийного артиста. Окончив актерский факультет Щукинского училища, она отучилась на журналиста в МГУ и стала работать диджеем на радио и ведущей на ТВ. С самого начала карьеры Ксения использовала творческий псевдоним, чтобы, по всей видимости, не эксплуатировать славу отца.

Впрочем, генетику не обманешь. Узнать в Ксении известного пана Спортсмена можно не только по чувству юмора, но и по внешности. На одной из последних фотографий, которую ведущая опубликовала в своих социальных сетях, хорошо видно, как они похожи. На снимке заметен тот же хитрый прищур, широкая улыбка и лоб, как у папы. Лишь волосы Ксения решила покрасить в светлый.

Кроме того, женщина теперь все больше следует своему отцу и в творческих жанрах. На радио она начала делать голосовые спектакли так же, как и он, поднимая людям настроение.