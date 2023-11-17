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Киноафиша Статьи «Ее все время задвигали»: почему Пугачеву долго не хотели показывать по советскому ТВ

«Ее все время задвигали»: почему Пугачеву долго не хотели показывать по советскому ТВ

17 ноября 2023 07:15
«Ее все время задвигали»: почему Пугачеву долго не хотели показывать по советскому ТВ

Дело касалось внешности.

Легенды о том, как Алла Пугачева не пускала на телевидение многих талантливых артистов, ходят до сих пор. Но было время, когда Примадонна только начинала свой творческий путь и ей перекрывали дорогу на большие экраны.

Успеху певицы немало поспособствовала телеведущая Кира Прошутинская. Уже в 19 лет она начала работать не телевидении и старалась помочь своей приятельнице. Однако начальство неопытную исполнительницу невзлюбило.

«Ее все время задвигали», — вспомнила знаменитость в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам Киры Александровны, артистка не подходила под телевизионный формат того времени. Например, она могла надеть короткую юбку или белые гольфы — этого было достаточно, чтобы ее «забраковали». По воспоминаниям Прошутинской, к будущей звезде «цеплялись по каждому поводу».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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